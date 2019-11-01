Memenin diğer kısımlarına veya diğer memenin aynı bölgesindeki göğüs dokusuna göre farklı hissedilen şişlik, kabarıklık, sertlik ya da yumruya memede kitle denir. Peki ama erkeklerde memede sert kitle neden olur? Erkeklerde memede sert kitle oluşumunun sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

Meme kisti kanser olmayan içi sıvı dolu keseciklerden oluşan kitlesel yapılara denir. Genelde kadınlarda görülür ve erkeklerde görülme oranı düşük olsada riskli bir durumdur.

Nedenleri arasında enfeksiyon, travma, fibroadenom, meme kisti, yağ nekrozu veya fibrokistik hastalık bulunur. Göğüste kitle hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir ancak kadınlarda çok daha yaygındır.

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Sağ veya sol memede kitle. Ağrısız, sert, zamanla büyüme seyri gösterebilen kitle ve şişlikler

Memenin büyüklüğü ve şeklindeki değişmeler

Meme üzerinde morarma, kızarma, damar genişlemeleri, çöküntüler

Meme ucunda ve etrafında rengin değişmesi, meme başının şeklindeki değişmeler

Meme başından akıntı veya kan gelmesi

Koltuk altında oluşan ağrılı veya ağrısız şişlikler

Koltuk altı ya da memede sertlik

Kendi kendine meme muayenesi, doktor muayenesi, ultrasonografi ve mamografi kitlelerin tespiti için kullanılabilecek yöntemlerdir. Kendi kendinize düzenli meme muayenesi yapmak istiyorsanız doktorundan bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi alabilirsiniz.