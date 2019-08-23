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Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni

Op.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni

Op.Dr. Defne Erkara, erkeklerde jinekomastisi hakkındabilgi verdi.


Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, “Erkeklerin en çok yakındığı vücut problemlerinden birisi göğüslerinde büyümedir. Buna jinekomasti denir. Jinekomastinin pek çok sebebi vardır. Jinekomasti görülme sıklığı hem Dünya’da hem de ülkemizde giderek artıyor. Gerek bu sorunun artması gerekse bu sorundan şikayet eden erkek sayısının artması estetik cerrahları bu konuda daha tecrübeli hale getiriyor. Jinekomastinin temel tedavisi cerrahi olmasına rağmen, bu rahatsızlığın nedenlerine bilmek ve araştırmak çözümü daha da kalıcı hale getirecektir. Böylece rahatsızlık ortaya çıkmadan engel olmak mümkün olacaktır” dedi.


Op.Dr. Erkara, en sık görülen jinekomasti nedenlerini şöyle sıraladı:


“1- Yüksek östrojen: malum östrojen kadınlık hormonu. Ancak erkeklerde de bir miktar östrojen mevcuttur. Vücutta östrojen, testosteron ile belli oranda denge halindedir. Bu oran östrojen salgısını arttıran bazı durumlarda östrojen lehine değişir. Fazla östrojen de jinekomastiye sebep olur. Özellikle ergenlik çağında fazla kilolu olan kişilerin jinekomastiye yakalanma riski fazladır. Çünkü yağ dokusu östrojeni fazlaca depolamaya meyillidir.


2- Düşük testosteron: Bazı durumlarda vücut gerekenden az testosteron salgılar. Böylece östrojenle oranı testosteron lehine bozulur. Bu durumda vücutta östrojen etkisi artarak jinekomasti oluşur.


3- Alkol: alkol östrojenin karaciğerde metabolize olması sürecini bozarak jinekomastiye sebep olabilir.


4- Aşırı kilo: ergenlik çağındaki aşırı kilo yukarda bahsettiğimiz yolla jinekomastiye sebep olur. Ancak daha sonraki yaşlarda alınan kilolar tüm vücutta olduğu gibi memede de yağlanma yapar. Böylece memede jinekomasti görünümü olur.


5- Steroid kullanımı: özellikle vücut geliştirme sporu ile uğraşan erkeklerde, streoidlerin hormon metabolizma ve dengesini bozması sonusu jinekomasti oldukça sık görülür.


6- Bazı gıda ve kremler: lavanta yağı, soya gibi bazı gıda ve kremlerin jinekomastiye sebep olabileceği yönünde bulgular mevcut. Ancak bu teoriler net olarak ispatlanmış değil ve aşırı miktarda kullanımlarda görüldüğü bildirilmiştir.


7- Bazı ilaçlar: mide ilacı cimetidin, saç dökülmelerinde kullanılan finasteride gibi bazı ilaçların jinekomasti yaptığı bildirilmiştir.


8- Bazı hastalıklar: karaciğer yetmezliği ile seyreden siroz gibi hastalıklar, ileri dönem böbrek hastalıkları, testis ve hipofiz tümörleri yine hormon metabolizmasını bozarak jinekomasti sebebi olabilirler.


9- Yaşlılık: en sık görülen jinekomasti sebeplerinden biri de yaşlılıktır. Gerek testosteron miktarının düşmesi gerekse yaşlanmaya bağlı kilo alımı ve meme dokusunun gevşemesi yaşlı erkeklerde jinekomasti görümününe neden olur. Görüldüğü gibi jinekomastinin irili ufaklı pek çok nedeni vardır. Bunların büyük çoğunluğundan kişisel sağlık tedbirlerini alarak kurtulmak veya engel olmak mümkündür. Tıpkı diğer hastalıklar gibi jinekomasti de temel yaşam ve sağlık kurallarına uyarak ortadan kaldırılabilecek bir rahatsızlıktır.”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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