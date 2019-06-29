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Erkeklerde burun estetiğine dikkat

Op.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
Erkeklerde burun estetiğine dikkat

Op.Dr. Volkan Kahya, erkeklerde burun estetiğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Volkan Kahya, “Erkek birey toplumdaki konumu nedeniyle her zaman daha güçlü bir duruş, yılmaz, yıkılmaz ve sert bir imaja sahiptir. Bu konum üzerine kemikli ve kaslı erkek vücudunu da eklediğimizde burun yapısının da kadın burnuna göre biraz daha sert yapılı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yüzün daha sert hatlara sahip olması ve sakallar bu durumu destekler. Yeri geldiğinde doğal hatları korumak ve hatta bazen bazı kusurları saklamamak erkek burun estetiğinde başarının anahtarı olmuştur” dedi.


Bazen kuralların hastaların makul istekleri doğrultusunda esnetilebildiğini ifade eden Op.Dr. Kahya, “Fakat istisnalar kaideyi genelde bozmamaktadır. Burun sırtı düz hatlı, burun ucu 90-95 derece açıda olur. Erkek burnu genelde biraz daha büyük olur. Yüze ve fiziki yapıya uygun olmalıdır. Tabi ki kişinin kendini aynada görmek istediği görüntüsü cerrahi öncesi göz önünde bulundurulmaktadır. Fakat genel kurallar her zaman uygulanmaya çalışılmaktadır açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
  1. doğa

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