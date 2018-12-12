Erkekler kadınların neden ağladığını anlamıyor



Erkekler, kadınlar duygularını ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar bunu anlamakta zorluk çekerler. Siz onun yüzünden karşısında hıçkırıklara boğulurken, o size, bazen üstelik gayet safiyane "niye ağlıyorsun" diye sorar. Bazen bezginliğini de katarak söyler bunu, başa “yine” eklentisini yapar ve “Yine neden ağlıyorsun?” der. Hiç olmazsa şefkatli davranmak gibi bir duyarlılık gösterecekse, “Güzelim, neden kendini yıpratıyor, böyle ağlıyorsun?” türünden bir cümle kurar. Bunlar bütün kadınların yaşadığı sahnelerdir. Ve tarzı ne olursa olsun mutlaka kocanın anlayamama sorununu yansıtan bir “soru” cümleciğidir.

Onlara göre bu ağlamaların gözyaşlarının sebebi yoktur çünkü. Ayrıca onlara göre ağlamakla sorun -her neyse o sorun!- çözülemez ki..

Kendinizi hiç yormayın, onları değiştiremezsiniz. Yaradılışları böyle. Karı-koca ilişkilerinde kadınların gözyaşları duygularını ifade etmek bir yana, zamanla bezginliğe bile yol açar.

Benzer başka davranışları da vardır.

Mesela kadınlar kocaları tarafından aranmayı ve ilgilenilmeyi çok sever. Oysa telefon etmek erkekler için çok da gerekli bir durum değildir. Eşini gün içinde mutlaka araması gerektiğini düşünmez. Hatta eğer bu konuda ona biraz sitemli davranırsanız, neden böyle davrandığınızı ve bir telefon görüşmesine neden bu kadar önem verdiğinizi bilemediğini söyleyip ses tonu sertleşebilir.

Onlara göre kadınlar telefonla gerektiği kadar konuşmalı. Kadınların telefon konuşmalarını saatlerce uzatmaları erkeklerin sinirlerini bozuyor.

Ağır makyaj yapmaktan, aşırı parfüm kullanmaktan kaçınmalı. Erkeklerin tercihi doğal ve masum güzellikten yana oluyor.



Kadınlar televizyon dizilerine bağımlı olmamalı. Dizi saatlerinde dünyadan kopan kadınlar kocalarını bezdiriyor.



Lüks tutkunu olmamalı, alışveriş sırasında da mantığını koruyabilmeli. Taksit imkanı var diye eve gereksiz eşyalarla dolu paketler taşımamalı.

Formuna dikkat etmeli. Ama her yemeğe ‘diyetteyim’ diye başlamamalı. Çünkü bu erkekleri en çok sıkan kelimelerden biri…

Evi ya da odasını oyuncaklarla doldurmamalı. Sadece görüntüsü güzel diye evi hiçbir işe yaramayan eşya kalabalığına boğmamalı.

Erkekler bunları anlayamıyor!..

Anlatamazsınız.

Anlamaya çalışın..