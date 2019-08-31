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Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

- Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın kadrosunda 8 sporcu bulunuyor

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:46
Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı başladı


KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 8 sporcu katılıyor.

Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok kısa bir zaman kaldığını hatırlattı.

Kampı son hazırlıkları yapmak için düzenlediklerini anlatan Nunez, "Artık son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bir hafta sonra maçımız var. Şampiyonaya 8 sıklette katılacağız. Gayet güzel hazırlandık. Bütün maçlara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. " diye konuştu.

Asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirten Nunez, federasyonun kendilerine her türlü imkanı sağladığını dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'ndaki maçların sert geçeceğini vurgulayan Nunez, "Madalya almak istiyoruz. Tecrübeye ihtiyacımız var. Böyle maçlara gittikçe daha çok tecrübe kazanıyoruz. Olimpiyatlara kadar gelişmiş, daha da iyi forma girmiş bir takım olacağız. Olimpiyat elemelerine kadar birçok maçımız olacak." diye konuştu.

Nunez, kampı 5 Eylül'de tamamlayarak Rusya'ya hareket edeceklerini kaydetti.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:46
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