Erkek Milli Boks Takımı Ukrayna'ya gitti

KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ukrayna'da yapacağı kamp için bu ülkeye gitti. Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 11 sporcunun katılacağını bildirdi. Kampın faydalı olacağını ifade eden Nunez, "Dünya Şampiyonası'na her sıklette gitmek istiyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Federasyonumuzun da büyük destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 ülkenin takımı beraber kamp yapacağız. Ukrayna'daki kampın ardından Rusya'da bir kamp çalışması yapmayı planlıyoruz." diye konuştu. Nunez, kampın 15 Ağustos'ta sona ereceğini sözlerine ekledi. Kampa Türkiye ve Ukrayna'nın yanı sıra Polonya da katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.