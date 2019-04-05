Erkek Milli Boks Takımı Sırbistan'a gitti





KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımı, turnuvaya katılmak için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takım, Belgrad'daki boks organizasyonuna katılmak için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na, buradan da uçakla turnuvanın gerçekleşeceği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti.

Belgrad'da 10 gün kamp yapacak olan milli takım, ardından 15-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Antrenör Vedat Demirkol AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'a, milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, antrenör İsa Daştan ve 10 sporcuyla gittiklerini belirtti.

Turnuva öncesinde yapacakları kampın boksörlerin gelişimine önemli katkısı olacağı aktaran Demirkol, şunları kaydetti:

"Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları öncesinde bu turnuva sporcularımıza güzel hazırlık olacak. Sporcularımızın performansı gayet iyi. Kamp ve turnuva ile bu performansı çok daha ileriye taşıyacaklarını düşünüyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum."

Vedat Demirkol, turnuvadan madalyalarla döneceklerini sözlerine ekledi.