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Yerel Erkek cinayeti! Cani kadın bıçakladığı adamı katletti
Yerel

Erkek cinayeti! Cani kadın bıçakladığı adamı katletti

Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan Abdulkadir Akbulut (30),kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı kadın, polis ekiplerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:12:00 -
Erkek cinayeti! Cani kadın bıçakladığı adamı katletti

Şanlıurfa'da bir kadının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Abdulkadir Akbulut (30) ile Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A. bıçakla Akbulut'u ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerine teslim olan ve suçunu itiraf eden kadın zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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