Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine yaşamını yitirdi

Tokat'ın Artova ilçesinde, erkek arkadaşı M.G(20) tarafından tabanca ile vurulan lise son sınıf öğrencisi Mine Topçu (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artova'da yaşayan ve çiftçilik yapan M.G. ileArtova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Mine Topçu, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.G. yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Topçu'yu başından ve kasığından vurdu. Ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mine Topçu, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan M.G.'nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.