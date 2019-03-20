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Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine yaşamını yitirdi

Tokat'ın Artova ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan lise son sınıf öğrencisi Mine Topçu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:55
Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine yaşamını yitirdi

Tokat'ın Artova ilçesinde, erkek arkadaşı M.G(20) tarafından tabanca ile vurulan lise son sınıf öğrencisi Mine Topçu (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artova'da yaşayan ve çiftçilik yapan M.G. ileArtova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Mine Topçu, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.G. yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Topçu'yu başından ve kasığından vurdu. Ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mine Topçu, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan M.G.'nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:55
  1. Tokat
  2. Artova ilçesi
  3. Mine Topçu
  4. cinayet

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan29 dk önce
    NikahsızKarşı cins ile arkadaş olunmaz ALLAH cc hepimizi İslam ahlakıylaahlaklandırsın
  • EmrahEmrah48 dk önce
    Evet devlet büyükleri, aile ve sosyal politikalar bakanı, sevgiliden dayak yiyen sılayı destekleyip, 18 yaşından erken evlenenleri hapse atın siz.Sonra liselerde sarmaş dolaş gezinen, çokça iyi niyetle başlayan sonra hem maddi hem manevi olarak mahvolan gençlerin hesabını ahirette nasıl vereceksiniz bakalım.Evlilikleri zorlaştıran, zor gösterenSevgiliyi erkek arkadaşı kız arkadaşı normal gösteren bu düzenle daha böyle vakaları artarak görürüz malesef.. Neslimiz bozuluyor vah ki ne vah..

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