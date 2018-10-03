Erkek anneleri dikkat!



Uzmanlar, bir yaşına kadar (yumurtaları) testisleri anatomik yerine inmeyen çocukların anne babalarını uyarıyor:



İlaç tedavisiyle miniğin yumurtası torbaya inmez. Boşa zaman geçirmeyin! Hekime gidin. Ameliyat gerekir. Dahası ameliyat olsa bile bu çocuklarda kanser riski ömür boyu bitmez..



Erken doğumlarda yüzde 30, zamanında doğumlarda ise yüzde 3 oranında testisler torbada olmayabiliyor. Bu oran çocuk bir yaşına geldiğinde yüzde 1'e iniyor.

Bir veya iki testisin yerinde olmaması durumu, bir yaşına kadar beklenebilir. Eğer çocuk bir yaşına geldiğinde testis halâ torbaya inmemişse, mutlaka ameliyat gereklidir.



İnmemiş testisin cerrahi tedavisi dışında uygulanan ilaç tedavisinin artık 3 yaşından önce yapılması önerilmiyor.



3 yaşından küçüklerde ilaç tedavisi yapılırsa testis üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Bu yöntem, 3 yaşına kadar ameliyat olmayıp özellikle iki taraflı inmemiş testisi olan erkek çocuklarda denenebilecek bir tedavi yöntemidir.

Anne ve babalar, bu konuda doğumdan itibaren dikkatli olmalı ve şüphe durumunda mutlaka bir yaşından önce ilgili uzmana başvurmalı.. Çocuk bir yaşındayken ilaçla vakit geçirilmemeli, mutlaka ameliyat edilmelidir.

Testisin anatomik yerine inmemesinin iki önemli olumsuz etkisi oluyor. Bunlardan birisi testisin sperm üreten hücreler üzerindeki olumsuz etkisi, diğerinin de kanser gelişme riski..



Çocuk bir yaşında ameliyat olup testis torbaya indirildiğinde sperm fonksiyonu üzerinde olumsuz etki oluşmaz.

Fakat kanser gelişme riski ameliyat olsa bile ortadan kaybolmuyor. Çocuk, ameliyat olduktan sonra dahi testisi belli periyotlarla kontrol edilmeli.. Ayrıca çocuk erişkin yaşa geldiğinde kendini bu konuda kontrol etmesi için uyarılmalıdır.

Bazı çocuklarda testisin torbaya inmesine rağmen retraktil olabilir. Bunun anlamı şu: Çocukta testis torbaya inmiştir ama muayene sırasında veya herhangi bir dokunmayla kasığa kaçabilir. Bunu inmemiş testisten ayırt etmek gereklidir. Çünkü bu durumda çocuğun gereksiz ameliyatı söz konusu olacaktır.