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Siyaset Erkan Yusovic'in tarikat ve cemaat hayali suya düştü! Seçim sonrası ilk mesaj
Siyaset

Erkan Yusovic'in tarikat ve cemaat hayali suya düştü! Seçim sonrası ilk mesaj

Yeniakit Publisher
2023-05-29 04:03:00 -
Erkan Yusovic'in tarikat ve cemaat hayali suya düştü! Seçim sonrası ilk mesaj

TİP Genel Başkanı Erkan Baş (Yusovic) büyük bir umut bağladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hezimete uğramasının ardından seçim mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değerlendirmede bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesinin ardından ilk açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan Baş şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!"


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Erkan Baş, seçimlerden önce sık sık 'Tarikat ve cemaatleri kapatacağız' şeklinde seçim vaadinde bulunuyordu.

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