Erkan Yusovic Muharrem İnce çekildikten 1 saat sonra çark etti! Güvenilmez, dolambaç adamlar...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin milletvekilliği adaylığından çekilmesi yönünde çağrı yaptığı TİP'li Erkan Yusovic, "Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim." demişti.
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından gözler TİP Genel Başkanı Yusovic'e çevrildi. Sosyal medyada Yusovic'in o sözleri gündem oldu.
Kendisi çıkıp açıklamaya yüz bulamayan Erkan Yusovic, partisine açıklama yaptırdı.
TİP tarafından Erkan Yusovic'in adaylıktan çekilmeyeceği şöyle duyuruldu:
Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisine bu süreçte yapılan yakışıksız saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Genel Merkezimiz, yapıcı bir tavırla İnce’nin çekilmesi için yaptığımız katkı nedeniyle teşekkür eden yurttaşlarımız tarafından aranıyor. Öte yandan, kamuoyuna Genel Başkanımızın 'İnce çekilirse, ben de çekilirim' şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
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