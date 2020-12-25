Erkan: Turkcell olarak yerli ve milli e-SIM’i kullanıma sunduk

Erkan, yerli ve milli teknolojileri en fazla destekleyen şirket olarak Türkiye’ye özel geliştirilen eSIM çözümünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti. “Turkcell, Türkiye’de eSIM alanında Ar-Ge anlamında çalışmaya başlayan ilk operatör” diyen Erkan, 2017’de başlayan Ar-Ge çalışmalarının sonucunda özel olarak geliştirilen bu çözümlerin halihazırda Belarus ve Ukrayna’da kullanıldığını aktardı. Erkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde başlatılan, geliştirme çalışmalarına katkı sundukları yerli ve milli eSIM teknolojisini Turkcell kalitesiyle müşterilerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşadıklarına işaret eden Erkan, “Turkcell olarak hatları da dijitalleştiren bu yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduk” ifadelerini kullandı.