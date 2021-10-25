Erkan Tan, koronavirüse yakalandı
A Haber sunucusu gazeteci yazar Erkan Tan, koronavirüse yakalandı. Erkan Tan, sevenlerine iyi olduğunu duyurdu ve programa ara verdiğini belirtti.
A Haber'de Sabah Ajansı programının sevilen sunucusu Erkan Tan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Erkan Tan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.