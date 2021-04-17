Erkan Oğur toplu lince uğradı: Halkı kutuplaştıran kim?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği 'Hiç oldum' türküsünün klibi Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayımlanırken, Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etmişti. Oğur, muhalif kesimin toplu lincine maruz kalınca geri adım attı.

'Hata yaptım' dedi

Oğur, "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi." diyerek, verdiği desteğin hata olduğunu söyledi: "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim."

'Halkı kutuplaştıran kim?'

Erkan Oğur'un lincine tepki gösteren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker, yaşanan tartışmalar üzerinde kamuoyuna şunu sordu: "Halkı kutuplaştıran kim? 'Halkı kutuplaştırdılar' diye yakınanlar ideolojik farklılıklarına rağmen bir araya gelen İbrahim Kalın ve Erkan Oğur gibi bütün örnekler üzerinden bir "düşmanlaştırma" siyaseti güdüyorlar. Bilmiyorlar ki kurdukları bu l*nç, algı ve korku imparatorluğu kendi başlarına yıkılacak."