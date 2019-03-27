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Erkan Koçali yerel seçim kararını açıkladı

Eski CHP meclis üyesi Erkan Koçali, Büyükçekmece’de mevcut Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 30 senedir ilçeye bir şey katmadığını belirterek, Mevlüt Uysal’ı 31 Mart seçimlerinde desteklediğini açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Erkan Koçali yerel seçim kararını açıkladı

Eski CHP meclis üyesi Erkan Koçali, Büyükçekmece’de mevcut Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 30 senedir ilçeye bir şey katmadığını belirterek, Mevlüt Uysal’ı 31 Mart seçimlerinde desteklediğini açıkladı.



Eski CHP meclis üyesi Erkan Koçali, gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koçali, Büyükçekmece’de mevcut Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 30 senedir ilçeye bir şey katmadığını belirterek, Mevlüt Uysal’ı 31 Mart seçimlerinde desteklediğini açıkladı. İlçenin kötü yönetildiğini sözlerine ekleyen Koçali, "Kentsel dönüşümü biz 10 yıl önce tartıştık, 10 yıldır bir arpa boyu yol alınmadı. Mevlüt Uysal bu ilçe için büyük bir şans" ifadelerini kullandı.



"Mevlüt Uysal’ı destekleyeceğim"


Büyükçekmece’ye karşı bir görevinin olduğunu söyleyen Koçali, "Büyükçekmece’de Cumhur İttifakı adayı Mevlüt Uysal’ı destekleyeceğimi açıklamak istiyorum. Kentte yaşanabilecek bir alan oluşturmak lazım. Büyükçekmece’de şu an esnaf halinden memnun değil, vatandaş memnun değil. Ulaşım şartlarımız çok zor" dedi.



"Hasan Akgün’ün bu ilçeye verebileceği bir şey yok"


Mevcut Başkan Hasan Akgün’ün aday olmaması gerektiğini vurgulayan Koçali, "Bu iş meslek değildir, meslekte olsa zaten emekli olması gerekiyor. Dolayısıyla Hasan Akgün’ün bu ilçeye verebileceği bir şey yok. Verecek bir şeyi olsaydı eğer zaten şimdiye kadar yapardı" şeklinde konuştu.



"Mevlüt Uysal’ın Büyükçekmece’ye aday olması bence Allah’ın bir lütfudur"


Büyükçekmece’nin durumunun içler acısı olduğunu da sözlerine ekleyen Koçali, "Şu anda Büyükçekmece’nin yakaladığı bir fırsat var. Mevlüt Uysal’ın Büyükçekmece’ye aday olması bence Allah’ın bir lütfudur. Büyükçekmeceliler bunu değerlendirmeli. Bu ilçenin yaşam kalitesinin yükselmesi için, insanların biraz daha rahat etmesi için, mevcut yönetimin değişmesi gerekiyor. Çünkü 30 yıl çok uzun bir süredir. Dolayısıyla bu dönemde mevcut yönetimin nokta koyması gerekiyor. Büyükçekmece’nin önünü açmak lazım ve bana göre Büyükçekmece 3’üncü bölgenin gülüdür. Güzel bir gölümüz var, güzel bir koyumuz var. Mevlüt Uysal’ın iyi bir kadrosu var. Ben canı gönülden kendisini destekliyorum. Pazar akşamı da bu iş netleşecek ve bitecek" diye konuştu.



"Mevcut yönetimin bu işi yapacağı yok ve 30 senedir de yapamadı"


Koçali, Büyükçekmece’nin merkez mahallelerinin çok kötü olduğunu belirterek, "Bu mahallelerin kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Ulaşım ile ilgili Büyükçekmeceliler büyük bir sıkıntı çekiyor. Metrobüsün bir an önce gelmesi gerekiyor. Bizim bir sahilimiz var ama bu sahilden hiç kimse faydalanamıyor. Dolayısıyla mevcut yönetimin bu işi yapacağı yok ve 30 senedir de yapamadı” dedi.


Büyükçekmece’de Albatros diye bir bölgenin olduğunu söyleyen Koçali sözlerini şöyle tamamladı: "Albatros bölgesi Hasan Akgün tarafından imara açıldı, geçen yıl bir firmaya verildi. Koca Büyükçekmece’nin 100 binlerce dönüm arazisi var. Kala kala bu Albatros’taki bölgeye mi kaldık? Albatros Büyükçekmece’nin nefes alma yeriydi. Bu ülkede gezi olayları oldu 4 ağaç bahanesiyle ortalığı yakıp yıktılar. Bunu da CHP destekledi. 38 dönüm Albatros’taki alan imara açıldı. İhalenin iptali için açılan davayı da takip ediyoruz. Büyükçekmece’de bulunan yat limanı 8 yıldır ihaleye verildi. Şu an burası da mahkemelik. Dolayısıyla bu yapının başka yapacağı bir şey yok".

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
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