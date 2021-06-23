Erkan Bozkurt kimdir? Erkan Bozkurt hangi göreve atandı?

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki müfettiş ve başmüfettiş kadrolarına atamalar yapılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı. Erkan Bozkurt, Vergi Müfettişi, E. Gelirler Kontrolörü ve bilim uzmanıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi. İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Neslihan Babaarslan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.