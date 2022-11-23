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Siyaset Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde skandal sözler! Bir tek "Erdoğan patlattı" demedi
Siyaset

Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde skandal sözler! Bir tek "Erdoğan patlattı" demedi

İstiklal'deki patlamadan sonra yaptığı değerlendirmelerde bir defa bile PKK terör örgütü demeyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, içini TBMM'de döktü.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 19:44:00 -
Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde skandal sözler! Bir tek "Erdoğan patlattı" demedi

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye art arda yaşanan terör saldırıları ile kahrolurken, TBMM kürsüsüne çıkan sözde milletin vekilleri hainlikte birbiri ile yarışıyor.

HDP'nin ittifak ortağı TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haddi aşan ifadelerle yaşanan terör saldırılarını iktidara yıktı.

PKK terör örgütünün adını İstiklal'deki patlamadan beri bir defa bile anmayan TİP'li Baş, dayanamayarak içini döktü.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, terör saldırılarını değerlendiren Erkan Baş, "Seçim öncesi yaşanacak her olaydan şüphe duyulmalıdır. Uyarıyoruz; kendisi bizatihi suç makinasına dönüşen bu iktidarın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." dedi.

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