  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erkan Baş muhalefetin ortak hedefini böyle anlattı! 'Erdoğan'ı devirmek..'
Siyaset

Erkan Baş muhalefetin ortak hedefini böyle anlattı! 'Erdoğan'ı devirmek..'

Halk TV canlı yayınında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, muhalefetin ortak hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 03:16:00 -

 Yeniakit.com.tr 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV canlı yayınında konuştu.

TİP'li Baş, muhalefetin ortak hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan kini ile gözü dönen Baş, son 4,5 yıldır sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine siyaset yaptıklarını şöyle anlattı:

Türkiye'nin AKP'den kurtulması lazım. Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtulması lazım. Gereği ne ise onu yapmak için büyük bir çaba içindeyiz. 4,5 yıldır sadece ve sadece bunun için çalışıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23