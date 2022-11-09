Erkan Baş muhalefetin ortak hedefini böyle anlattı! 'Erdoğan'ı devirmek..'

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV canlı yayınında konuştu.

TİP'li Baş, muhalefetin ortak hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan kini ile gözü dönen Baş, son 4,5 yıldır sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine siyaset yaptıklarını şöyle anlattı:

Türkiye'nin AKP'den kurtulması lazım. Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtulması lazım. Gereği ne ise onu yapmak için büyük bir çaba içindeyiz. 4,5 yıldır sadece ve sadece bunun için çalışıyoruz.