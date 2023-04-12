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Siyaset Erkan Baş gerçek soyadı ortaya çıkınca itiraf etti! Meğer soy ismi Josaviç'miş...
Siyaset

Erkan Baş gerçek soyadı ortaya çıkınca itiraf etti! Meğer soy ismi Josaviç'miş...

Yeniakit Publisher
2023-04-12 23:25:00 -
Erkan Baş gerçek soyadı ortaya çıkınca itiraf etti! Meğer soy ismi Josaviç'miş...

TV 100 canlı yayınında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın gerçek soyadının 'Josoviç' olduğunu söyledi. Destici'ye cevap veren Erkan Baş, soyadının Josoviç olduğunu itiraf etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TV 100 canlı yayınında konuştu.

Destici, tek vaadi İslami değerlere savaş açmak olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı eleştirdi.

'Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum'

"Adam TİTO artığı." diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

Yani Yugoslavya'da TİTO rejimi vadı. Sovyet rejimi benzeri komünist bir rejimdi. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütler içinde belli ki Alman istihbaratın kontrolünde. Yetiştiriliyorsun Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Josoviç. Burada ne kullanıyorsun Baş. TİP'in başkanından bahsediyorum. Türk milletinin karşısına Josoviç diye çıkabiliyor musun? Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum. Gizlemiyor mu? Bunlar Türkiye'ye gönderiliyorlar.

Ortaya çıkınca itiraf etti!

Destici'nin açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Erkan Baş, gerçek soyadının Josoviç olduğunu itiraf etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.

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