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Medya Erkan Baş gerçeği ortaya çıkınca Fatih Portakal bir anda mülteci sevici oldu!
Medya

Erkan Baş gerçeği ortaya çıkınca Fatih Portakal bir anda mülteci sevici oldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 01:02:00 -
Erkan Baş gerçeği ortaya çıkınca Fatih Portakal bir anda mülteci sevici oldu!

Suriyeli mülteciler hedef tahtasına konulduğunda sessizliğe bürünen FOX artığı Fatih Portakal, BBP liderinin TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la ilgili ortaya çıkardığı gerçeğe ilişkin konuşurken Destici'yi hedef alarak, "İşte çok zararlı bir kafa. Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa. Bizi bölecek bir kafa." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında tek  gayesi tarikat ve cemaatleri kapatmak olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Destici, "Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya'da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya, orada tamamen sol örgütler içindesin. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun." dedi.

Gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı

Destici'nin ortaya çıkardığı gerçeğe ilişkin açıklama yapan Baş ise, "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. 'Gizleniyor' dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir." sözleriyle yanıt verdi.

Portakal bir anda ırkçılık karşıtı oldu!

Destici'nin ortaya çıkardığı gerçeğe FOX artığı, Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal da dahil oldu. Suriyeli mülteciler iftira ve linç kampanyalarıyla hedef gösterilirken üç maymunu oynayan Portakal, bir anda ırkçılık karşıtı oldu.

Destici'ye yönelik sert ifadeler kullanan Portakal, "İşte çok zararlı bir kafa. Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa. Bizi bölecek bir kafa. İnsanı sevmeye devam edelim böyle zihniyetleri reddedelim. Türkiye'de yaşayan 2 milyonun üzerinde Bosnalı var. Onları kırdığının bile farkında değil. Bu beyefendi sadece siyaset yapıyor. Irkçılığın tillahını yapıyor. Bu insanda insan sevgisi ne kadardır? Bosna dernekleri özür dilemesini istiyor. Bakalım o asaleti gösterebilecek mi? Bu ırkçı kafaya lütfen 'Yeter! Söz milletin' deyin" ifadelerini kullandı.
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