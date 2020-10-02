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Medya Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman’da Ayya Nikola’yı kim oynuyor?
Medya

Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman’da Ayya Nikola’yı kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisi yeni sezona 7 Ekim’de girecek. TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile kıyasıya yarış yaşayacağı bilinen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosun Erkan Avcı da dahil oldu. Peki Erkan Avcı kimdir, Erkan Avcı nerelidir? Erkan Avcı hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:03:00 -
Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman’da Ayya Nikola’yı kim oynuyor?

Diziler yeni sezona merhaba derken, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı yeni sezonda Kuruluş Osman’ın ne zaman başlayacağına ilişkin sorulara yayınladığı yeni sezon 28. Bölüm fragmanı ile duyurdu.

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Özellikle de TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başlamasından sonra Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorusu sıklıklı sorulmaya başlandı. Kuruluş Osman yapımcısı Bozdağ Yapım dizinin yeni sezon için izleyiciyle buluşma tarihini açıklad. Buna göre, Kuruluş Osman 7 Ekim Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman dizisi yeni sezona bomba transferlerle giriyor. Yeşilçamın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit diziye dahil olurken, TRT 1’in Şampiyon dizisi oyuncusu Erkan Avcı da Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Peki Erkan Avcı kimdir, nerelidir?

Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamlayan Erkan Avcı, adını başrollerinde Kenan İmirzalıolu’nun oynadığı Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney rolünü üstlendi. Erkan Avcı, 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Zenne filminde oynadığı Ahmet karekteriyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünün sahisi oldu. Özellikle de gençleri kötü örnek olan diziler arasında yer alan Çukur’da da rol alan Erkan Avcı, TRT 1’de yayınlanan Şampiyon adlı dizide boksör Zafer rolünü oynadı.

 

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