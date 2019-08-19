Erkan Atçı, Develispor’da Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezonagüçlü bir kadro girmeyi planlayan Develispor, dış transferde geçen sezon Yahyalıspor forması giyen Erkan Atçı’yı renklerine bağladı. Dış transferde kadrosuna daha önce EmreÖztürk, Okan Uçar, Mehmet Kahveci veMurat Sıvacı gibi isimleri katan Develispor, son olarak Erkan Atçı’yı kadrosuna dahil etti.

Transfer çalışmalarına devam eden Develispor, kadrosuna yeni isimleri katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

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