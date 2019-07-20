0553 313 94 23

Eriyen kar sularının etkisi azalınca Habur Çayı debisi düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, eriyen kar sularının etkisinin azalmasıyla debisinde düşme meydana geldi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
Eriyen kar sularının etkisi azalınca Habur Çayı debisi düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, eriyen kar sularının etkisinin azalmasıyla debisinde düşme meydana geldi. İlkbahar aylarında coşan Habur Çayı’nda havaların iyice ısınmasıyla birlikte sular çekildi.


Beytüşşebap ilçesinden geçen Yeşilöz Deresi, Habur Çayı yaylalarda eriyen kar sularının azalması ile birlikte debisi düştü. Kar sularıyla beslenen çayda her yıl rafting yapılırken bu yıl suların bir anda azalmasıyla rafting yapılamadı. Faraşin, Hale ve Kato yaylalarındaki karlar yaz aylarında eriyip bitince Habur Çayı bir hafta arayla debisi bitme noktasına ulaştı. Bir çok köyün sulama ihtiyacını karşılayan Habur Çayı bu yıl suların azalmasıyla beraber bölgede bir tedirginliğe neden oldu. Doğa severler için elverişli bir alanı olan ilçedeki Habur Çayı’nda azalan sular havadan drone ile görüntülendi. Muhteşem doğasıyla baş döndüren dere yatağının kartpostallık görüntüleri ortay çıkmış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    1. Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    2. Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi
    3. Milletvekili Savaş; “Kıbrıs ile..
    4. Zonguldak’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    5. Develi Kaymakamı Duru Gönüllere..
    6. MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22..
    7. Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi..
    8. ABD kongresinde “kötü ruhları kovma”..
    9. "Süper Lig'de başarılı bir sezon..
    10. Ülke şokta! Büyük patlamada ölü sayısı..
    11. Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık..
    12. Eriyen kar sularının etkisi azalınca..
    13. Kocaeli’de inşaatın 3’üncü katından..
    14. Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle..
    15. Emniyetten Türkiye genelinde taksi..
    16. Vatandaşı darp eden şoföre ceza
    17. Benzinde 20 kuruş indirim
    18. Fındık bahçeleri arasındaki saklı..
    19. Gazeteci Kurtar Çakın’ın objektifinden..
    20. Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı..
    21. Radarların ‘ateşi’ de maliyeti de düştü
    22. Tekirdağ Valisi Yıldırım’dan Vali..
    23. Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1..
    24. Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacaklar
    25. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    26. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı!..
    27. Teknosa’dan Tupturuncu Kampanya
    28. Markette tecavüz girişimi son anda..
    29. Yatırımcı rehberi (9)
    30. Yatırımcı rehberi (10)
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...