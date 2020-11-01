Erivan, Hocavend’e fosfor bombası yığdı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın yasaklı fosfor bombasını Hocavend topraklarına yığarak bir katliam hazırlığına giriştiğini belirtti.
İşgal altındaki Hocavend istikametinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 1. ordusunun 37. tüfek tümenine ait 3. motorlu tüfek alayına büyük miktarda fosfor bombasının teslim edilmesi konusunda istihbarat alındığını duyurdu. Düşmanın fosfor içeren mühimmatın bu bölgelere ulaştırılmasındaki amacının, öncelikle Azerbaycan ordusunun birliklerine karşı kullanılması olduğunu varsayan bakanlık, Ermenilerin sivilleri vurmaktan da geri durmayacağını ifade etti. Fosfor bombası uluslararası anlaşmalara göre kullanımı yasak bir mühimmat.