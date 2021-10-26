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Kadın - Aile Erik Reçeli nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Erik Reçeli nasıl yapılır?

Kış gelmek üzere, zaman geçirmeden reçel yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:20:00 -
Erik Reçeli nasıl yapılır?

Kış gelmek üzere, zaman geçirmeden reçel yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu tarifle pratik ve lezzetli Erik Reçeli yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 kilo mürdüm eriği
  • 1 kilo toz şeker
  • Yarım limon suyu
  • 4-5 adet karanfil tanesi

Yapılışı

Erikler yıkanır ve çekirdekleri çıkarılarak küp şeklinde doğranır. Doğranan erikler reçel yapılacak tencereye bir kat erik bir kat şeker şeklinde koyulur. 3-4 saat sonra şekerler eriyip erikler iyice sulanınca, reçel orta ateşte pişirilir. Şeker tamamen eriyinceye kadar reçel karıştırılır ve sıra karıştırılarak köpükleri alınır. Reçel koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyin. Yaklaşık 40 dakika yeterli ama siz yoğun kıvamda seviyorsanız süreyi uzatabilirsiniz.

 

Greyfurt reçeli tarifi
Greyfurt reçeli tarifi

Kadın - Aile

Greyfurt reçeli tarifi

  
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