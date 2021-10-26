Erik Reçeli nasıl yapılır?

Kış gelmek üzere, zaman geçirmeden reçel yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu tarifle pratik ve lezzetli Erik Reçeli yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 kilo mürdüm eriği

1 kilo toz şeker

Yarım limon suyu

4-5 adet karanfil tanesi

Yapılışı

Erikler yıkanır ve çekirdekleri çıkarılarak küp şeklinde doğranır. Doğranan erikler reçel yapılacak tencereye bir kat erik bir kat şeker şeklinde koyulur. 3-4 saat sonra şekerler eriyip erikler iyice sulanınca, reçel orta ateşte pişirilir. Şeker tamamen eriyinceye kadar reçel karıştırılır ve sıra karıştırılarak köpükleri alınır. Reçel koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyin. Yaklaşık 40 dakika yeterli ama siz yoğun kıvamda seviyorsanız süreyi uzatabilirsiniz.