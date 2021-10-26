Erik Reçeli nasıl yapılır?
Kış gelmek üzere, zaman geçirmeden reçel yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Kış gelmek üzere, zaman geçirmeden reçel yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu tarifle pratik ve lezzetli Erik Reçeli yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 1 kilo mürdüm eriği
- 1 kilo toz şeker
- Yarım limon suyu
- 4-5 adet karanfil tanesi
Yapılışı
Erikler yıkanır ve çekirdekleri çıkarılarak küp şeklinde doğranır. Doğranan erikler reçel yapılacak tencereye bir kat erik bir kat şeker şeklinde koyulur. 3-4 saat sonra şekerler eriyip erikler iyice sulanınca, reçel orta ateşte pişirilir. Şeker tamamen eriyinceye kadar reçel karıştırılır ve sıra karıştırılarak köpükleri alınır. Reçel koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyin. Yaklaşık 40 dakika yeterli ama siz yoğun kıvamda seviyorsanız süreyi uzatabilirsiniz.