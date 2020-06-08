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Aktüel

Erik koparma kavgası: 1 yaralı

Edirne’de bir kişi, bahçesinden erik kopardığı için tartıştığı komşusuyla sokakta karşılaşınca aralarında tekrar tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:44:11 -
Erik koparma kavgası: 1 yaralı

Edirne’de bir kişi, bahçesinden erik kopardığı için tartıştığı komşusuyla sokakta karşılaşınca aralarında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçeden erik koparan şahıs, komşusunun ailesinden 1 kişiyi bıçakla yaraladı.


Edirne’nin Nişancıpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aynı mahallede yaşayan S.K. isimli şüpheli, komşusu H.D.’nin bahçesindeki ağaçtan erik kopardı. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma komşuların araya girmesiyle son buldu.


Ancak ilerleyen saatlerde iki taraf ve yakınları sokakta karşılaşınca tartışma tekrar başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bahçesinden erik koparılan H.D.’nin ailesinden Y.D. isimli şahıs karın bölgesinden bıçaklandı.


Yaralanan Y.D.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi S.K.’nin de tutuklandığı öğrenildi.

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