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Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"

A Milli Futbol Takımı’nın yarın karşı karşıya geleceği İzlanda’da Teknik Direktör Erik Hamsen, hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"

A Milli Futbol Takımı’nın yarın karşı karşıya geleceği İzlanda’da Teknik Direktör Erik Hamsen, hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. İzlandalı milli oyuncu Gunnarsson ise, milli takımın havalimanında maruz kaldığı durumla ilgili olarak, "2015 yılında biz de Konya’da aynı durumu yaşamıştık" dedi.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız’la karşı karşıya gelecek olan İzlanda’da Teknik Direktör Erik Hamsen ve Kaptan Aron Gunnarsson basın toplantısında konuştu. Güzel bir karşılaşma olacağını belirterek sözlerine başlayan Teknik Direktör Hamsen, "Türkiye elemelere çok iyi başladı. Onlara büyük saygımız var. Çok yetenekli ayaklara sahipler. Grup maçlarına 3 galibiyetle başladılar, 8 gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Güzel ve heyecan verici bir karşılaşma olacaktır" ifadelerini kullandı.



Havalimanı yorumu


Hamsen, havalimanında Milli Takım kafilesine yapılan uygulamayla ilgili olarak sorulan soruya ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim konum değil. Yetkililere sormalısınız. Ben yalnızca yarınki maça odaklanmak istiyorum" cevabını verdi.



Gunnarsson: "Daha önce aynısını yaşadık"


İzlanda Milli Takımı Kaptanı Aron Gunnarsson, Türkiye’nin iyi bir takım kurduğunu söyledi. Daha önce Türkiye ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Gunnarsson, "Ancak şimdi hocaları değişti, oyuncuları değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.


Havalimanında Türkiye Milli Takımı kafilesine yapılan uygulamayla ilgili konuşan Gunnarsson, "Daha önce biz de Konya’ya gitmiştik. 2015 senesiydi. Burada Türk Milli Takımı’nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
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