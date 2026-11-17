Eriha Devlet Hastanesi, yaralanan 10 kişinin hastaneye nakledildiğini açıkladı. Yerel basında hayatını kaybeden kadının 60 yaşındaki Fıdda Fuheydat olduğu belirtildi.

Eriha Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Yerel basında hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki Fıdda Fuheydat adlı bir kadın olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesinde "saldırı girişiminde" bulunulduğuna ilişkin ihbar alındığı, olayın ayrıntılarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin olay yerine sevk edildiği ve bölgede kontrol noktaları oluşturularak yolların kapatıldığı ifade edildi.

Saldırının kimler tarafından yapıldığına ilişkin bir ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, olayda ölü ve yaralı bilgisi de paylaşılmadı.

Hamile kadına gaz bombası atıldı

Öte yandan İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Yasuf beldesine düzenlediği baskın sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen hamile Filistinli kadın hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Selfit'teki ekiplerin, İsrail askerlerinin Yasuf beldesine düzenlediği baskın sırasında attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen hamile bir kadına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, gazdan etkilenen kadının tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, söz konusu saldırılarda bugüne kadar 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.