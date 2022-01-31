Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar nereli kaç yaşında, hangi takımda oynadı? Galatasaray son dakika transfer:

Galatasaray, orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı 6 aylığına kiraladı. Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Peki Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar kaç yaşında? Erick Pulgar hangi takımda oynadı. Erick Pulgar'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Erick Pulgar kimdir?

Erick Pulgar 15 Ağustos 1994 tarihinde Şili’de dünyaya geldi. Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Erick Pulgar bu sezon 8 maçta süre alabildi. 28 yaşındaki önlibero bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu gol katkısı sağlayamadı. Fiorentina, Erick Pulgar için Bologna'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.