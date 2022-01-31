Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar nereli kaç yaşında, hangi takımda oynadı? Galatasaray son dakika transfer:
Erick Pulgar kimdir? Galatasaray son dakika gerçekleştirdiği transferleriyle kadrosunu güçlendiriyor. Süper Lig’de bu sezon çok kötü bir performans sergileyen Galatasaray’da Fatih Terim sonrası, teknik hoca yeni transferlere imza atıyor. Sarı kırmızılı takımda renklere bağlanan son isim Erick Pulgar oldu. Peki Erick Pulgar nereli kaç yaşında? Erick Pulgar transfer ücreti ne kadar? Erick Pulgar hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı 6 aylığına kiraladı. Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Peki Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar kaç yaşında? Erick Pulgar hangi takımda oynadı. Erick Pulgar'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
Erick Pulgar kimdir?
Erick Pulgar 15 Ağustos 1994 tarihinde Şili’de dünyaya geldi. Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Erick Pulgar bu sezon 8 maçta süre alabildi. 28 yaşındaki önlibero bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu gol katkısı sağlayamadı. Fiorentina, Erick Pulgar için Bologna'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.