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Erhan Usta neden görevden alındı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için İYİ Parti'nin önergesi CHP, HDP ve MHP oylarıyla Meclis'de kabul edildi. EYT önergesinin kabul edilmesinden sonra MHP lideri Bahçeli'nin Grup Başkanvekile Erhan Usta'yı bundan dolayı görevden aldığı iddia edildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
Erhan Usta neden görevden alındı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için İYİ Parti'nin önergesi CHP, HDP ve MHP oylarıyla Meclis'de kabul edildi. EYT önergesinin kabul edilmesinden sonra MHP lideri Bahçeli'nin Grup Başkanvekile Erhan Usta'yı bundan dolayı görevden aldığı iddia edildi.

6.2 milyon kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Meclis araştırma önergesi, AK Parti'li milletvekillerinin 135 ret oyuna rağmen CHP, HDP, MHP, İYİ Parti'den gelen 145 oyla kabul edilmişti. Bahçeli'nin Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı EYT oylamasından sonra alması dikkatlerden kaçmadı.

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta, 17 Temmuz 1966 tarihinde Havza, Samsun'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Havza'da tamamlayan Erhan Usta, lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden de mezun olduktan sonra ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı.

Halen Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam eden Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 sene süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi. 11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilliği görevini yürütmektedir. İyi seviyede İngilizce bilen Erhan Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
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