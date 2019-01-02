AK Parti ile MHP, yerel seçimlere ittifak yaparak girme kararı aldı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’na zarar verecek açıklamaların yapılmaması konusunda uyarı üstüne uyarı yapmıştı. Cumhur İttifakı’nun ruhuna aykırı davranan Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında son dakika kararı verildi. Peki Erhan Usta MHP’den ihraç mı edildi?

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatıldı. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı. İYİ Parti'nin EYT konusunun Meclis gündemine alınmasına MHP'nin de evet oyu kullanılması sonrası Erhan Usta, Bahçeli tarafından Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı