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Erhan Ümit Ekinci kimdir? Erhan Ümit hangi göreve atandı? Resmi Gazete atama karları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına Erhan Ümit Ekinci atandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:13:00 - 2020-07-07 09:13:35
Erhan Ümit Ekinci kimdir? Erhan Ümit hangi göreve atandı? Resmi Gazete atama karları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar görevinden alınırken, yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ayözen getirildi. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan Ümit Ekinci atandı. Erhan Ümit Ekinci, DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı görevini yapmıştı.

 

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