Erhan Kılıç kimdir? Erhan Kılıç ne iş yapıyor? Köfteci Yusuf iddianamesinde neler var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri sonrasında gündeme gelen olayda önemli bir gelişme yaşandı ve "Köfteci Yusuf" iddianamesinin detayları ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 18 sanıklı iddianamede, organize suç örgütü liderleri Erhan Kılıç ve Ahmet Akay'ın, Afyonkarahisar'da bulunan et entegre tesislerini, "Köfteci Yusuf" adlı lokanta zincirinin sahibi Yusuf Akkaş'a satmak isterken, Sedat Peker'in adamları olduğunu söyledikleri belirtildi. İddianamede Peker'in sanıklar arasında olmadığı anlaşıldı.

Köfteci Yusuf iddianamesinde neler var?

İddianamede, örgüt mensupları arasında yapılan telefon konuşmalarına da yer verildi. Erhan Kılıç'ın, Ahmet Akay'a; Yusuf Akkaş'ın restoranları hakkında internette domuz eti kullandığına ilişkin haberlerden sonra tavır değiştireceğine inandığını, haberlerin yayımlanacağı internet adreslerini de göndereceğini belirtirken, "Düğmeye basıldı" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şenol iddianamede şunları belirtti: "Erhan Kılıç ile Cüneyt Günal arasında; Köfteci Yusuf'un restoranlarında domuz eti kullandığına dair internet haberlerinin, takipçisi 3 milyon olan bir Twitter kullanıcısına haber yaptırılıp, anında milyonlarca kişinin görmesini sağlayacakları, bu kullanıcıya para vererek bu haberi sayfasında paylaştıracakları, haberin anında trend topic olacağı, 400-500 TL karşılığında bunu yaptıracakları, bunu yaparak mağdur Yusuf Akkaş'a kendilerinin neler yapabileceklerini göstermiş olacaklardı şeklinde görüşmeler tespit edildi.

İddianamede, Yusuf Akkaş'ın yanındaki bir yöneticinin Erhan Kılıç tarafından kendisine yapılan son öneri de şöyle açıklandı:"İndirim yapıp tesisi size 22 milyon liraya verebilirim. Şayet yine olumlu bir adım gelmez ise Reis Sedat Peker'den bir emir gelir ise Yusuf'a zarar verebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. "Yok bu tesis bizim işimizi görmez" diyorsanız 80 adet daire var gelip buraları alacak, hâlâ yatırım yapamam ben sizden bir şey alamam diyorsa da 750 bin dolar Reis Sedat Peker'e bağış yapacak ve aramızdaki husumet bitecek. Dostluğumuz başlasın, ne bize bağlı gruplar ne de başka gruplar gelip sizi rahatsız etmesin, Reis Sedat Peker tekrardan Yusuf'u koruma altına almış olsun. Sen bu konuştuklarımızı git Yusuf'a anlat. Pazartesi gününe kadar parayı getirin bu iş bitsin."

Erhan Kılıç kimdir? Erhan Kılıç Sedat Peker'in adamı mı?

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Sedat Peker'in adamı olduğu idida edilen Erhan Kılıç, telefonunu açıp yüzleri belli olmayan birkaç kişinin, yüzü görünen başka bir kişiye işkence yaptıklarına ilişkin görüntüler de izletti. Kılıç, "Reis Sedat Peker'e küfür edenin sonu böyle olur" dedi. "Örgüt lideri Erhan Kılıç ve örgüt üyeleri Cengiz Var, Hakan Koç, Ahmet Özbek, Mehmet Aydın ve Cüneyt Günal'ın 21 Ocak 2020 tarihinde Aksaray ilinde kaçak kazı yaparak tarihi eser elde etmeye yönelik faaliyette yer aldıkları, kazıda kullanılacak kepçe ekskavatör gibi araçları Hakan Koç'un temin ettiği, kendilerine yardımcı olan 5 kişinin kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle yakalanmış ve haklarında ayrı bir soruşturma başlatılmıştır."