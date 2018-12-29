Ergün Turan kimdir nerelidir?

Ergün Turan AK Parti Fatih Belediye başkan adaylığı için ismi geçince Ergün Turan'ın kim olduğu araştırılıyor. 18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevine atanan Ergün Turan 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Peki Ergün Turan kimdir? Ergün Turan nereli? Ergün Turan kaç yaşında? Ergün Turan hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih AK Parti belediye başkan adayı olduğu söylenen Ergün Turan biyografisi...

18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görevine atanan M. Ergün Turan biyografisi... Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1990 sensinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.