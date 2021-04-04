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Biyografi Ergun Mengi kimdir, nerelidir? Ergun Mengi ne zaman emekli oldu? 103 emekli amiral darbe bildirisi!
Biyografi

Ergun Mengi kimdir, nerelidir? Ergun Mengi ne zaman emekli oldu? 103 emekli amiral darbe bildirisi!

Ergun Mengi, sözde 103 emekli amiral bildirisine imza atan vesayetçi isimler arasında ismi en üstte yer aldı. Peki Ergun Mengi kimdir, nerelidir? Ergun Mengi ne zaman emekli oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 10:56:00 - 2021-04-04 10:56:58
Ergun Mengi kimdir, nerelidir? Ergun Mengi ne zaman emekli oldu? 103 emekli amiral darbe bildirisi!

Ergun Mengi kimdir? Ergun Mengi 1995–1998 yılları arasında Batı Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki karargahında proje subayı olarak görev yaptı. 2007 yılında TSK'dan emekli oldu. Ergun Mengi Tuğamiral (E) 29 yıllık görev süresi sonucunda 2007 yılında emekli olmuştur.

Görevi sırasında Dz.K.K.lığı’nın yüzer birliklerinde Branş Subayı, II. Komutanlık ve 4 yıl süreyle Komutanlık görevlerinde bulunmuş, karargah görevleri olarak Dz.K.K.lığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın Plan Prensipler Başkanlıkları’nda Proje Subaylığı, Şb. Md.lüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ergun Mengi, 1995-1998 yılları arasında Batı Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki karargahında Proje Subayı olarak görev yapmıştır. Amiral olarak 2003-2005 Gnkur. Bşk.lığı İstihbarat D. Bşk.lığı ve 2005-2007 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. Emekli olduktan sonra, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ASAM) Başkan danışmanı olarak çalışmıştır. Gnkur. Bşk.lığı SAREM üyesi olan Ergun Mengi, 1978 yılında bitirdiği Dz.Harp Okulu’nu müteakip, Dz. Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni tamamlamış ve Kocaeli Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktora adayı olarak programını sürdürmektedir. 

103 amiral kim? 103 emekli amiral kim? 103 emekli amiral isimleri, 103 emekli amiral listesi
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103 amiral kim? 103 emekli amiral kim? 103 emekli amiral isimleri, 103 emekli amiral listesi

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