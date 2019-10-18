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Ergün Güler kimdir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler görevden alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:45
Ergün Güler kimdir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler görevden alındı. 

Resmi Gazete atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle oldu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı. 

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı. 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:45
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Siirt
  4. Muş
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kastamonu
  8. Bolu
  9. Bingöl
  10. Ergün Güler kimdir?
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler
  12. Resmi Gazete atama kararları

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