Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının başlamasına 9 dakika kala parkeye çıktı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının başlamasına 9 dakika kala parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarların Ataman’ın aleyhinde yaptıkları tezahüratlar sonrası maçın hakemleri de hava atışı gerçekleşmeden ilk anonsu yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. THY Euroleague Final Four final maçında sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı polemik sonrası Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a büyük tepkiler vardı. Maçın başlamasına 9 dakika kala benche gelen Ataman’a sarı-lacivertli taraftarlar yine yoğun protestoda bulundu. Bu esnada karşılaşmanın hakemleri de küfürlü tezahüratlar sonrası mücadele başlamadan ilk anonsu verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.