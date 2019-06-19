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Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de ailemizle biz şampiyon olarak yazacağız”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de tüm dostlarımızla birlikte buradan çok güzel bir atmosferle ailelerimizde olduğu yerde biz şampiyon olarak yazacağız” şeklinde konuştu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:40
Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de ailemizle biz şampiyon olarak yazacağız”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Gerçekleri tarih yazar, tarihi de tüm dostlarımızla birlikte buradan çok güzel bir atmosferle ailelerimizde olduğu yerde biz şampiyon olarak yazacağız” şeklinde konuştu.Ataman ayrıca bu akşam ailesinin maça gelemediğini belirterek, cuma günü oynanacak maça Fenerbahçeli basketbolcularının, koçlarının ve yöneticilerinin ailelerini davet etti.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’ya 85-69 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Vasilije Micic konuştu. Hücumda iyi oynamadıklarını belirten Ergin Ataman, “Larkin ile Micic dış atışlarda inanılmaz kötü oynadık. Buğrahan oyuna girdikten sonra iyi katkı verdi. İkinci yarıda uzun bir süre iyi oynamamıza rağmen savunma ile ayakta kaldık. Fenerbahçe’nin 39 ribaunduna, 26 ribaund ile karşılık verdik. Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Onları tebrik ediyorum” diye konuştu.



Ergin Ataman: “Biz şampiyon olacağız”


Bu akşam şampiyon olamadıklarını bu yüzden de hiç üzgün olmadığını vurgulayan Ataman, “22 yıllık basketbol kariyerimde Türkiye’de 20’ye yakın, Avrupa’da da 4 final oynadım. Bu 4 finalden 3’ünü kazandım. Bu sene ilk kez kaybettim. Bütün şampiyonluk maçlarını ailem, çocuklarımla birlikte salondaydı. Çoğunda kazandık. Bazılarında salondalardı. Burada olmalarını çok istiyordum. Bugün buraya getiremedim. Fenerbahçe oyuncularının, koçunun, yöneticilerinin ailelerini Sinan Erdem’e davet ediyorum. Çok güzel bir seri oynuyoruz. Türk basketbol tarihinde en muhteşem final serisini yaşıyoruz. 3-3 tarihi bir seri. Sözlerimi şöyle bitiyorum; gerçekleri tarih yazar, tarihi de tüm dostlarımızla birlikte buradan çok güzel bir atmosferle, ailelerimizle olduğu yerde, biz şampiyon olarak yazacağız” şeklinde konuştu.


Vasilije Micic ise Fenerbahçe’nin bu akşam daha iyi oynadığını, cuma günü seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:40
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