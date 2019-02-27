Akne vulgaris, halk arasındaki adı ile ergenlik sivilceleri, en sık görülen deri hastalığıdır. Peki, ergenlik sivilcesi nedir? Ergenlik sivilcesi nasıl tedavi edilir? İşte ergenlik sivilcesi hakkında bilinmesi gerekenler...

Ergenlik sivilcesi nedir?

Akne vulgaris, halk arasındaki adı ile ergenlik sivilceleri, en sık görülen deri hastalığıdır. O kadar ki gençlerde % 90 varan oranlarda görülmektedir. Bu kadar sık görülmesi ve gençlerde görüntü ile ilgili ciddi endişe ve öz güven kaybına neden olması nedeniyle, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Şunu da belirtmek gerekir ki sivilceler yalnızca gençlerde görünür diye bir düşünce vardır, aslında ileri yaşlarda da görülebilir ama tabii ki çok daha az oranda, 40 yaşının üstündeki kişilerde görünme oranı erkeklerde %3 kadınlarda %5 olduğu düşünülmektedir.

Ergenlik sivilcesinin nedeni nedir?

Sivilce oluşmasındaki en önemli neden, genetik yatkınlıktır. Yani ailesinde sivilce olan kişiler varsa sizde de görülme olasılığı daha fazladır. Genetik faktörler, sivilcenin yoğunluyla da ilgilidir. Ailede çok şiddetli sivilceleri olan varsa, bu kişilerde çok daha yoğun sivilce olma olasılığı yüksektir.

Sivilcelerde tetikleyici faktörlerden de söz etmek gerekir; kapatıcı özellikli kozmetik ürünler ( fondoten, pudra gibi), çok sık yıkamak, bazı kişilerde süt ürünleri, stres sivilcelerin artmasına neden olabilir.

Diğer bir önemli konu sivilce deyip geçmemek, gerekir. Bazen sivilce polikistik over sendromu gibi hormanal bozukluğa neden olan hastalıkların belirtisi olabilmektedir.

Ergenlik sivilcesi nasıl tedavi edilir?

Sivilcelerin yoğunluğuna, derinliğine hastanın yaşına göre değişik tedavi seçenekleri vardır. Tabi ki size en uygun tedavi muayeneden sonra doktorunuz tarafından düzenlenir. Akne tedavisinde topikal tedavi dediğimiz kremler sıkça kullanılır. Daha yoğun sivilcelerde, hap olarak kullanılan ilaçlara ihtiyaç vardır. Bunlar, antibiyotikler, hormon ilaçları ve izotretinoin ilaçlardır. İzotretinoin, akne tedavisinde devrim olarak kabul edilir. Akne vulgarisin tedavisinde çok etkilidir. Fakat çok ciddi yan etkileri nedeniyle mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Akne vulgariste tedavisinde lazer sistemleri önemli bir yere sahiptir. Hem aktif sivilcelerin tedavisinde diğer ilaçlarla kombine edilerek daha iyi sonuçlar

alınmasını sağlar, hem de tedavi sonrasında kalan izlerin azaltılmasında kullanılır.

Akne vulgaris, tedavisi uzun süren bir hastalıktır. Tedavide kullanılan izotretinoin ve lazer tedavileri özelikle uzmanlık gerektiren ciddi uygulamalardır. Bu nedenle mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmanız öneririm.