Ergenekon davasını sulandıran FETÖ’cülere bir darbe daha! Zekeriya Öz ve ekibi için 230 yeni ihraç kararı

Ergenekon davasını amacından saptıran, hukuki süreci kumpasa dönüştüren 62 FETÖ’cü hakim ve savcıya ağır fatura kesildi. Yargı darbelerine ve komplolara imza atan Zekeriya Öz, Şadan Sakınan, Süleyman Pehlivan, Ömer Diken, Muammer Akkaş, Mehmet Berk, Fikret Seçen, Ercan Şafak, Cihan Kansız’ın da aralarında bulunduğu terör örgütü militanları için 230 yeni ihraç kararı verildi. Devletin mağdurlara ödediği tazminatların bu isimlerden tahsil edilmesi hükme bağlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi’nce yakın tarihte önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ergenekon yargılama sürecinde hukuka uygun delillerle maddi gerçeğe ulaşılması yerine sahte olduğu adli ve teknik raporlarla ortaya konulan dijital veriler, dışarıdan müdahaleyle oluşturulduğu değerlendirilen dosyalar ve tartışmalı gizli tanık beyanlarının hükme esas alındığı belirtilmiştir. Bu süreçte sanıkların masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının ihlal edildiği, savunma makamının delillere erişim hakkının kısıtlandığı, savunma hakkının kullanımını zorlaştıran uygulamalara başvurulduğu ve yargılamanın kamuoyu nezdinde medya operasyonlarıyla yönlendirildiği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi: “Ergenekon Davası’nın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan hakim ve savcılara ilişkin şikâyetler, daha önceki dönemlerde ‘şikâyetin işleme konulmaması’ veya ‘soruşturma izni verilmesine yer olmadığı’ kararlarıyla sonuçlandırılmıştır. Daha sonraki süreçte yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları üzerine ilgili hakim ve savcılar hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmıştır. HSK 2. Dairesi’nce 2017/77 Esas sayılı ana dosyayla bağlantılı dosyalarda, adli yargılamaların sonucunun beklenmesine yönelik daha önce verilen ara kararlardan 9 Haziran 2026 tarihli ve 2026/774 sayılı kararla oy birliğiyle vazgeçilmiştir. Daire, disiplin hukukunun temel amacının kamu hizmetinin esenliğini korumak, yargıya duyulan güveni tesis etmek ve mesleki vakar ile saygınlığı muhafaza etmek olduğunu vurgulayarak disiplin yönünden değerlendirme yapılmasına karar vermiştir.”

Açıklamada toplam 87 dosyada geçen fiillerin değerlendirildiğine işaret edildi. Bu fiillere bakılarak 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 69’uncu maddesinin son fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası verildiğine dikkat çekildi.

Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese hakkında 19 kez, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında 17 kez, Hüsnü Çalmuk hakkında 16 kez, Zekeriya Öz hakkında 13 kez, Mehmet Ali Pekgüzel ve Ercan Fırat hakkında 12’şer kez, Nihat Taşkın hakkında 11 kez, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Murat Dalkuş ve Nihat Topal hakkında 10’ar kez, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder hakkında 7’şer kez, Ercan Şafak hakkında 6 kez, Metin Özçelik hakkında 5 kez, Rüstem Eryılmaz, İdris Asan ve Yakup Hakan Günay hakkında 4’er kez, Cihan Kansız, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir, Mehmet Karababa, Murat Üründü, Ömer Diken ve Süleyman Pehlivan hakkında 3’er kez, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Savaş Çelik ve Vedat Dalda hakkında 2’şer kez meslekten çıkarma cezası verildi.