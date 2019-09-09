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Ergenekon davasından flaş gelişme! 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
Ergenekon davasından flaş gelişme! 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı. Bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına ilişkin son savunmasını yapan sanık Özese, suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkında tüm suçlamaları reddetti.

Dosyanın karara bağlanacağı söylenen ve son sözleri sorulan sanık Özese, ''Suçsuzum, beraatimi istiyorum.'' dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın ''Anayasayı ihlal'' suçundan ise beraatine karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık Özese, karara tepki göstererek, ''Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi'' ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
  1. İstanbul
  2. Hasan Hüseyin Özese
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ

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