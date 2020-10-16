  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası
Aktüel

Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:57:27 -
Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı. Duruşmada, davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Hurşit Tolon'u da avukat İlkay Sezer temsil etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Çalmuk, 4 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Kısır bir döngü söz konusu. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Yıllardır dijital verilere ilişkin rapor bekleniyor, gelmedi. Suçsuzum hakkımda beraat kararı verilmelidir." dedi.

FETÖ'cüler tarafından atanmadığını iddia eden Çalmuk, "Zaman makinesiyle geri dönecek olsam, yine Beşiktaş'taki DGM'ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) dönsem, Ergenekonla ilgili aynı kararın hazırlanmasına imza atarım. Gece yarılarına kadar çalıştım. Devleti koruduğum için buradayım. Ergenekon terör örgütü yaptıklarıyla adeta kaosun kaldırım taşlarını döşemiştir. Yapılan erken müdahalelerle yapacakları darbe, teşebbüs aşamasında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Müdahillerin avukatı İlkay Sezer, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Çalmuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası verdi. Suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olması sebebiyle cezayı yarı oranda arttırarak 12 yıla çıkaran heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 10 yıla düşürdü. Heyet, Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanığın "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraatine hükmetti.

- Mütalaada 15 yıla kadar hapsi istenmişti

Davanın 10 Haziran'da görülen duruşmasında açıklanan mütalaada, FETÖ'nün nihai amacına ulaşmak için öncelikle mahrem alan olarak gördüğü yargıyı ele geçirebilmek amacıyla örgüt elemanlarını bu makama getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantıları tarafından proje soruşturma ve kovuşturmaların üretildiği belirtilmişti.

Çalmuk'un örgüt için en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirildiği ifade edilen mütalaada, sanığın Ergenekon davasının yargılamasını yapan, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak görev yaptığı kaydedilmişti.

Mütalaada, Çalmuk'un hakimlik görevinde sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ'nün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği aktarılmıştı.

Sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraati talep edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar
Dünya

KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili Gezici Araştırma'dan dikkat..
S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'
Gündem

S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği öğrenildi. S-400'lerin Türkiye'de işe yaramayacağını savunanların v..
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay