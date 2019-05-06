Ergene Velimeşespor, play-off maçına hazırlanıyor

TFF. 3. Lig’deki ikinci sezonunda ligi ilk 5 takım arasında tamamlayarak 2. Lig’e yükselme maçları oynama hak kazanan Ergene Velimeşespor gözünü Nazilli Belediyespor ile oynayacağı maça çevirdi.

Normal sezonun son haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçen Ergene Velimeşespor, Hekimoğlu Trabzonspor takımının şampiyon olarak tamamladığı 3. Lig 1. Grup’ta 5. sırada yer aldı ve play-off maçlarına katılma hakkı kazandı.

2. Lig’e çıkma adına oynanacak maçlarda Nazilli Belediyespor ile eşleşen mavi beyazlılar ilk maçını 10 Mayıs 2019tarihinde kendi sahasında oynayacak.

Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Ergene Velimeşespor’un henüz profesyonel liglerdeki ikinci senesinde bir üst lige çıkmaya çok yakın olduğunu kaydeden teknik direktör Özgür Sağlam elde ettikleri başarıyı taçlandırmak için bir üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

Velimeşe Sahası’nda oynanacak olan play-off eşleşmesinin ilk maçına tüm sporseverleri davet ettiğini ve destek beklediklerini kaydeden Özgür Sağlam, “Karakterli oyunculara, işini başarıyla yapan bir teknik ekibe ve tribünde bizlere büyük destek veren bir taraftar grubuna sahibiz. Disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde başarıyı yakaladık. 2. Lig’e yükselerek de bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz” dedi.

Tesis açısından da profesyonel liglerde bulunan birçok futbol kulübünün üzerinde olduklarını belirten Sağlam, bu güzel spor tesisleri için Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e de teşekkürlerini iletti.