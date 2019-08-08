Ergene Kaymakamı Kızıltoprak, İzmir Vali Yardımcısı Oldu

Tekirdağ’ın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte Çorlu’dan ayrılan mahalle, köy ve beldelerin birleştirilmesi ile oluşturulan yeni ilçe Ergene’nin kurucu kaymakamı olarak görev yapan Fatih Kızıltoprak, İzmir Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

2013 yılından bu yana Ergene Kaymakamı olarak görev yapan Fatih Kızıltoprak, Cumhurbaşkanlığı’nca açıklanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile görev yeri değiştirilen 403 mülki idare amirinden biri oldu ve İzmir Vali Yardımcısı olarak tayin edildi.

Kararname uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken Tekirdağîn merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın Kaymakamı Arştan Yurt Gönen Kaymakamlığına, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy Kırklareli Vali Yardımcılığına, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İstanbul Vali Yardımcılığına, Tekirdağ Hukuk Müşaviri Şahin Aslan Sinop Vali Yardımcılığına atandı.

Süleymanpaşa Kaymakamlığına Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Ergene Kaymakamlığı’na Mardin Ömerli Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Kapaklı Kaymakamlığına Bitlis Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Hayrabolu Kaymakamlığına Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Sülün,Tekirdağ Vali Yardımcılıklarına Kocaeli Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Adana Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, Eski Çorlu Kaymakamı da olan Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun Pınarhisar Kaymakamı Murat Eren atanırken Çorlu’nun eski kaymakamlarından olan İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da İzmir Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.