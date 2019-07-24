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Ergene Belediyesinden sünnet çocuklarına hediye

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenecek “Sünnet Şöleni” öncesi hastanede sünnet olan çocuklara belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:46
Ergene Belediyesinden sünnet çocuklarına hediye

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenecek “Sünnet Şöleni” öncesi hastanede sünnet olan çocuklara belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Ergene Belediyesi tarafından bu sene 6’ncısı düzenlenecek olan Toplu Sünnet Şöleni kapsamında 1 Temmuz tarihinde başlayan sünnet operasyonları özel hastanede uzman doktorlar tarafından yapılmaya devam ediliyor. Ergene Belediyesi’nin araçları ile evlerinden alınan aileler hastaneye götürülürken, hastaneye yatışı yapılan çocuklara gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra ameliyathaneye alınıyor. Sağlıklı bir ortamda yapılan sünnet operasyonlarından sonra tekrar odalara alınan çocuklar aynı gün taburcu ediliyor. Ergene Belediyesi ayrıca günün anısına sünnet çocuklarına çeşitli hediyelerde takdim ediyor.



"Gönül rahatlığı ile çocuklarımızı sünnet ettirdik"


Erkekliğe ilk adımı atan çocukları tebrik ederek ailelerine de geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sünnet operasyonlarımız Temmuz ayı içerinde uzman doktorlarımız tarafından devam etmektedir. Sünnet olan çocukların düğünü için de büyük bir şölen organize edilecek, çeşitli animasyon ve müzik gösterilerinin yanı sıra sürpriz sanatçılarımızın katılımıyla güzel konserler düzenlenecek” dedi.


Çocuklarını sünnet ettiren aileler ise Ergene Belediyesi’nin çok güzel bir organizasyon gerçekleştiğini belirterek, "Her şey eksiksiz olarak düşünülmüş. Gönül rahatlığı ile çocuklarımızı sünnet ettirdik. Başkanımız Rasim Yüksel’e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:46
  1. sanat
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