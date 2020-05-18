Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Milli mücadelenin 101. yılı kutlu olsun”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yüksel, “19 Mayıs 1919 tarihi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olmakla beraber, Kurtuluş Savaşı için atılmış en büyük adım olma özelliğine sahiptir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti 19 Mayıs 1919’da başlayan, yüce milletimizin tüm fertlerinin göstermiş olduğu topyekun bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi ile meşakkatli bir süreç sonunda kurulmuştur diyen Başkan Yüksel, "Milli mücadelenin başlangıcı olan ve 101. yılını kutlayacağımız bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyetinin teminatıdır. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emaneti, cumhuriyetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Biz yerel yöneticiler olarak, en doğru yatırımın insana ve gençlere yapılan yatırım olarak görüyor ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz” açıklamasında bulundu.