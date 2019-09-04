Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Mahalle takımı değiliz, Tekirdağ’ın temsilcisiyiz”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene’nin Velimeşe Mahallesinden çıkarak 2. Lig’e kadar yükselen ve ligin açılış maçında deplasmanda Sakaryaspor’u yenme başarısı göstererek dikkatleri üzerine çeken Ergene Velimeşespor’un sadece Velimeşe ya da Ergene’nin değil tüm Tekirdağ’ın temsilcisi olduğunun altını çizdi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta bulunan Ergene Velimeşespor lige Sakaryaspor galibiyeti ile başladı. Sakarya’da oynanan müsabaka öncesi Sakarya’daki bazı internet sitelerinin Ergene Velimeşespor’a mahalle takımı benzetmesinde bulunduğunu anımsatan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Tekirdağ bölgesini profesyonel liglerde temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan Ergene Velimeşespor’a mahalle takımı benzetmesinde bulunan Sakarya basınının bu açıklamalarını doğru bulmuyorum. Ergene Velimeşespor 62 bin 458 kişilik bir ilçenin ve en önemlisi de 1 milyon 29 bin kişilik nüfusa sahip olan Tekirdağ’ımızın gurur kaynağıdır” dedi.

"Velimeşespor’umuzun bu başarısı asla tesadüf değildir"

Ergene Belediyesinin 2014 yılında kurulmasıyla Velimeşespor takımının adının Ergene Velimeşespor olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “2014 yılında İlçemizin takımı olan Ergene Velimeşespor mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligi 2016-2017 sezonunda şampiyon olarak tamamladı. TFF. 3. Lig’e yükselme Play - Off müsabakalarında karşılaşmış olduğu rakibini mağlup ederek 3. Lig’e çıkma başarısı gösterdi. TFF. 3. Ligi’nde iki sene mücadele eden Ergene Velimeşespor geçtiğimiz sezon Play- Off oynama hakkı elde etti ve rakiplerini mağlup ederek 2. Lig’e yükseldi. 5 yıl gibi kısa bir sürede amatör ligden profesyonel liglere yükselen Ergene Velimeşespor’umuzun bu başarısı asla tesadüf değildir. Maçlarını Velimeşe mahallemizde bulunan Ergene Velimeşe Atatürk Stadyumunda oynayan takımımız Sakarya basınının mahalle takımı benzetmesinin çok dışında Trakya’nın parlayan yıldızı olan 62 bin 458 kişilik nüfusa sahip olan Ergenemizin ve en önemlisi de 1 milyon 29 bin kişilik nüfusa sahip olan Tekirdağ’ımızın temsilcisidir” diye konuştu.

Başkan Yüksel ayrıca “Ergene Belediyesi olarak her zaman spora destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen Tekirdağ’ın en iyi sporcu tesislerine sahip olan Ergene Velimeşespor takımına ait olan Naim Süleymanoğlu sporcu tesisimiz örnek gösterilen bir tesistir. Bu tesiste futbolcularımız için her şey düşünülmüştür. Geçtiğimiz sene yenileme çalışmalarında bulunduğumuz Ergene Velimeşe Atatürk Stadyumu’nda seyirci kapasitemizi bin 500 kişiye çıkartırdık. Ayrıca soyunma odaları, bay, bayan tuvaletleri, duş alanları, antrenör ve hakem odalarını da yeniledik. Sakarya basınının mahalle takımın söylemlerinin aksine Tekirdağ’ın Ergene’nin gururu olan Ergene Velimeşespor tarihi başarılar ile dolu profesyonel bir takımdır” şeklinde konuştu.