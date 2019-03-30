Ergani yerel seçi sonuçları 2019 | Diyarbakır Ergani oy HDP AK Parti oranlarında son durum

Diyarbakır Ergani yerel seçimleri AK Parti Ergani belediye başkan adayı Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı) ile HDP HDP Ergani belediye başkan adayları Ahmet Kaya ve Meryem Yıldız arasında geçiyor. 31 mart 2019 Diyarbakır Ergani yerel secim sonuçları. Yeniakit.com.tr 2019 canlı Diyarbakır yerel seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor. 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken Diyarbakır Ergani oy oranları Ergani seçmenler tarafından araştırılıyor. Ergani yerel seçim sonuçları 2019, Ergani 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Ergani yerel seçim sonuçları, Diyarbakır Ergani 2019 yerel seçim sonuçları, Ergani belediye yerel seçim sonuçları 2019 son durum nedir? Ergani hangi parti önde? 31 Mart 2019 Ergani seçim sonuçları ve oy oranları son dakika YSK Ergani sonuçları.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaparak seçimlere girdi. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için Diyarbakır 2019 yerel seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Ergani belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ergani belediye başkan adayı Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı)

CHP Ergani belediye başkan adayı Hasan Kılıç (Millet İttifakı)

HDP Ergani belediye başkan adayı Ahmet Kaya ve Meryem Yıldız

DSP Ergani belediye başkan adayı Süleyman Çevik

SP Ergani belediye başkan adayı Abdurrahim Ergin

BTP Ergani belediye başkan adayı Mehmetşah Tutuş

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu

Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı

Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk

Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz

Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan

Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe

Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu

Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen

Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu

Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale

Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz

Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı

Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın

Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek

Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir

Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca

Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş

HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları

CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk

CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin

CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç

CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ

CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal

CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7