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Gündem Erfelek Kaymakamı ile korumasının tartışmasına adli soruşturma
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Erfelek Kaymakamı ile korumasının tartışmasına adli soruşturma

Yeniakit Publisher
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Erfelek Kaymakamı ile korumasının tartışmasına adli soruşturma

Sinop’un Erfelek ilçesinde Kaymakam A.T.Y. ile koruma görevlisi N.A. arasında yaşanan tartışma yargıya taşındı. Tarafların karşılıklı hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs iddiaları araştırılıyor.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamlığı binası önünde ilçe kaymakamı ile koruma görevlisi arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olay hakkında sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımlar yapılması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

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